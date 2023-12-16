Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Felahiye İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan 4 ayrı dosyadan toplam 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Firarinin saklandığı yeri tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.