Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü N.Y., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'mala zarar verme' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 18 yıl 8 ay 10 gün hapis cezsı bulunan firari hükümlünün N.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)