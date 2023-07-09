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Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.E, polis ekipleri tarafından yakalandı. Firarinin saklandığı yer tespit edilerek operasyon düzenlendi. Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı suçtan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Firarinin merkez Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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