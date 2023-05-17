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Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.K., polis ekipleri tarafından Mevlana Mahallesi'nde yakalandı.

Kayseri'de hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık", "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma", "basit yaralama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.K'nin (41) yakalanması için çalışma başlattı.

Firarinin Mevlana Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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