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Kayseri'de firari hükümlü saklandığı bazada yakalandı

Kayseri'de firari hükümlü saklandığı bazada yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı bazada yakalandı.

Kayseri'de hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı bazada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.U'nun (34) Yavuzlar Mahallesi'nde kaldığı ikameti belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yatak odasındaki bazada saklanan kadını yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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