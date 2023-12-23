Kayseri'de Firari Hapis Cezalısı Yakalandı
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Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B. isimli firari yakalandı. Operasyonda N.B'nin üzerinde 1.20 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B. yakalandı.
N.B'nin üzerinde 1.20 gram esrar ele geçirildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel