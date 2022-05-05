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Kayseri'de firari FETÖ şüphelisi yakalandı

AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan M.E.K'nin Kocasinan ilçesinde saklandığını belirledi.

Bir adrese düzenlenen operasyonda, Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı verilen M.E.K, gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Erzurum'a götürülecek.

AA / Murat Asil - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Kayseri, Terör, Güncel, Haberler

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