Haberler

Kayseri'de Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü M.T. yakalandı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, saklandığı adreste yaptığı operasyonla hükümlüyü ele geçirdi.

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (41) saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Trump'tan Mısır'da liderler zirvesi planı! Türkiye de davetliler arasında

Trump'tan Mısır'da zirve planı! Türkiye de davetliler arasında
Trump'tan Çin'e tepki: Çok garip şeyler oluyor, düşmanca davranıyorlar

"Çok garip şeyler oluyor" diyerek o ülkeyi hedef aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Trump'tan Çin'e tepki: Çok garip şeyler oluyor, düşmanca davranıyorlar

"Çok garip şeyler oluyor" diyerek o ülkeyi hedef aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.