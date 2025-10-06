Kayseri'de Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Eski polis memuru İ.Y, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasını çekecek.
Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru İ.Y, saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel