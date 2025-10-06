Haberler

Kayseri'de Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Kayseri'de, FETÖ'den hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü N.M.T. yakalandı. Emniyet, arananların yakalanması için yürüttüğü çalışmalarda hükümlüyü saklandığı adreste buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü N.M.T. saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
