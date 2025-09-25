Kayseri'de Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
Kayseri'de, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski polis memuru A.Ç, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru A.Ç, saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel