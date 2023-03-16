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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesinde düzenledikleri operasyonda, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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