Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesinde düzenledikleri operasyonda, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel