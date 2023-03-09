Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı Güncel Haberler Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan ilçesindeki adrese düzenledikleri operasyonda sağlık memurluğundan ihraç edilen ve FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Kayseri Güncel Haberler

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