Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı olan ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 13 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlünün İncesu ilçesinde saklandığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan ve KHK ile ihraç edilen uzman erbaş olduğu belirtilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.