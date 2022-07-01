Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlünün Melikgazi ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan ve KHK ile ihraç edilen komiser yardımcısı olduğu belirtilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.