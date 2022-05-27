Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.M'nin Kocasinan ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Kayseri, Terör, Güncel, Haberler

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