Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.M'nin Kocasinan ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Ergün Haktanıyan - Güncel