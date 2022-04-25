Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Y, jandarma tarafından merkez Melikgazi ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.