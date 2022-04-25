Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.Y, jandarma tarafından merkez Melikgazi ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Kayseri, Terör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title