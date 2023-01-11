Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Güncel Haberler
Kayseri'de kasten öldürme suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de kasten öldürme suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D'yi, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Güncel