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Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı

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Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de kasten öldürme suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de kasten öldürme suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D'yi, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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