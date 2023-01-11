Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı Güncel Haberler Kayseri'de kasten öldürme suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi. Kayseri'de kasten öldürme suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D'yi, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir adreste yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. Kaynak: AA / Güncel Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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