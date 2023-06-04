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Kayseri'de Firari 2 Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de Firari 2 Hükümlü Yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de, haklarında 31 yıl 7 ay 25 gün ve 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Kayseri'de, haklarında 31 yıl 7 ay 25 gün ve 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 31 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'yı, Demokrasi Mahallesi'nde yakaladı.

Kayseri ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 22 kentte, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve hırsızlık" gibi suçlardan 68 yakalama kararı ile 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Z. de Mevlana Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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