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Kayseri'de Filistin Yardım Kutusu Hırsızı Tutuklandı

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Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Filistin yardım çadırından çalınan paraların bulunduğu kutuyu çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Kayseri'de Filistin için toplanan paraların bulunduğu yardım kutusunu çalan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Meydan'ında bazı dernekler tarafından Filistin'e yardım amaçlı kurulan çadıra gece kimsenin olmadığı bir saatte gelen şüpheli çadırdaki yardım paralarının olduğu kutuyu alarak uzaklaştı.

Görevlilerin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden adres ve eşkal tespiti yapan ekipler, zanlıyı gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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