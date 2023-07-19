Kayseri'de Filistin ve Kudüs Komitesi Programı Düzenlendi

Kayseri'de HAK-İŞ Konfederasyonu Filistin ve Kudüs Komitesi, "Kudüs İçin Ayaktayız Filistin İçin Buradayız" programı düzenledi.

Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Kayseri'nin tarih boyunca hem Türkiye hem de İslam dünyası için önemli rol oynayan bir şehir olduğunu söyledi.

Kayseri halkının her zaman Filistin davasının yanında durduğunu belirten Mustafa, "Şehit Furkan Doğan bu toprakların evladıdır. Furkan Doğan Filistin topraklarında, Filistin davası için şehit olduğunda aslında sadece kendisinin değil sizin de hissiyatınızı, ruhunuzu ve düşüncenizi temsil etmiştir." dedi.

Türkiye'nin dört bir tarafında Filistin, Kudüs'ün statüsünü korumak Filistin davasına sahip çıkmak için bu programlar yaptıklarını anlatan Mustafa, şunları kaydetti:

"Bu savaşımızda uzun yıllar boyunca İsrail cinayetlerine devam etti. İsrail insanlarımızı hapse attı, şehit etti. Topraklarımızı çaldı, insanlarımızı göçe zorladı, ağaçlarımızı söktü. Tüm bunları yapmasına rağmen halkımız teslim olmadı. Biz Filistin'in ne bir taşından ne bir zerre toprağından asla vazgeçmeyeceğiz."

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da Filistin meselesi konusunu gündemde tutmak, daha fazla kamuoyu oluşturmak için bazı yeni kararlar aldıklarını belirtti.

Filistin halkının her türlü zorluğa rağmen mücadelesine devam ettiğini vurgulayan Arslan, "Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı sorunları, işgalin getirdiği ağır faturayı lütfen göz ardı etmeyelim. Buradaki kardeşlerimizin 3 kuşaktan itibaren yani 100 yıldır işgal edilmiş topraklarda onur ve hassasiyet mücadelesi yapmaktadır. Kardeşlerimiz dünyanın hiç bir milletine nasip olmayan ağır bir fatura öderken büyük bir kahramanlıkta gösteriyor."

İsrail'in Filistinlilere karşı saldırgan tavrına karşı ülkelerin sesiz kalmasının can yaktığını dile getiren Arslan, "Üzülüyorum. 55'e yakın İslam ülkesi var. İslam İşbirliği Teşkilatı var. Her konuşmalarında Filistin için büyük büyük laflar eden Arap ülkeleri var. Mısır, Sudi Arabistan, Körfez ülkeleri var. Var da var. Cenin katliamına ses çıkaran oldu mu? Hayır. Bize kim destek olacak diye bakmadan ayakları üzerinde duran kardeşlerimize selam olsun. İnsan olarak Filistin'de yaşananlara sessiz kalırsak insanlığımızı unuturuz. Cenin BM'nin korumasında bir kamp İsrail buraya havadan baskın düzenliyor kimsenin sesi çıkmıyor. HAK-İŞ olarak Filistin davasına desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

"Filistin konusunda büyük bir mutabakatımız var"

Uluslararası güçlerin Filistin mücadelesini zayıflatmak için her tür denemeleri yaptığını buna karşı uyanık olunması gerektiğini ifade eden Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Filistinli kardeşlerimizden bir istirhamımız var. Uluslararası güçler, emperyalizm, işgalci, Siyonist devlet ve onun bir kısım yandaşları Filistinli kardeşlerimizin içerisine nifak sokmak, bölmek, parçalayarak mücadeleyi engellemek istiyor. Filistinli kardeşlerimiz bu oyuna gelmedi bundan sonrada gelmezler. Filistin ile Türkiye arasındaki ilişkilileri de bozmak isteyen bir kısım odaklar var. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Biz Türkiye halkının büyük bölümünün hangi görüşten, fikirden, meşrepten olursa olsun Filistin konusunda büyük bir mutabakatımız var. Böyle olunca da Sayın Cumhurbaşkanımızın attığı her adımda 85 milyonun arkasında olduğunu görüyoruz. O yüzden bu konuda cumhurbaşkanımızdan daha fazla inisiyatifler alınmasını istiyoruz."

Programın ardından katılımcılara aşure ve Filistin haritası pazılı dağıtıldı.