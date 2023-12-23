Kayseri'de "Filistin'e Destek İçin Yürüyoruz" mitingi düzenlendi

Kayseri'de " Filistin'e Destek İçin Yürüyoruz" mitinginde İsrail protesto edildi.

Filistin'e Destek Platformu'nca düzenlenen mitinge katılan Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

İsrail, terör örgütü PKK ve ABD aleyhine sloganlar atan katılımcılar, "Kahrolsun siyonizm", "Savaş değil, soykırım", "Çocuklar ölürken susulmaz" yazılı pankart ile yaklaşık 200 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıdı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda konuşan İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) eğitimcilerinden, aynı zamanda Mavi Marmara Gemisi gazisi Şahin İbrahim Güleryüz, insanlığa düşmanlık edenlerin yalnızca öldürmeyi bildiklerini söyledi.

Gazze'de şehit edilen 21 bin kişiyi anmak için programı düzenlediklerini ifade eden Güleryüz, "Lakin onların silahları bizim evlatlarımıza da döndü. Dün akşam bizim çocuklarımızı, bizim yiğitlerimizi de katlettiler. Bunları tanıyacaksınız, bunlara inanmayacaksınız ve bunlar sizi hiç bir zaman sevmeyecekler. Çünkü siz yüzyıllarca yeryüzündeki Müslümanlara önderlik ettiniz, nerede mazlum var, oraya gittiniz." diye konuştu.

Mazlumların yanında yer alan Türkiye'ye Libya'da, Suriye'de, Afrika'da ihtiyaç olduğunu vurgulayan Güleryüz, şunları kaydetti:

"Ben buraya gelirken 20 yılını hapiste geçirmiş bir Kassamlı mücahit dedi ki, 'Selam söyle kardeşlerimize, selam söyle onlara, biz onlarla Kudüs'te Mescid-i Aksa'da cemaat olmak istiyoruz.' Bizim vatanımız hiçbir zaman şurası, burası olamaz, vatan küçülmez, 'Vatan bölünmez'e sahip çıktığınız gibi 'Vatan küçülmez'e de sahip çıkacaksınız. Milyonlarca kilometrekareden bir milyona düştüysek buna razı olmayacaksınız. Eğer razı olsaydı bize orada ecdadımız, İstanbul kimindi, Kayseri kimindi, Anadolu kimindi, razı olmayanlarla fethettik, yine razı olmayacağız. Nerede zulüm varsa gideceğiz. Yeniden topraklarımızı kazanacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Dünyada tüm kötülerin bir araya gelerek İsrail'i desteklediklerini, Gazze'deki katliam karşısında sustuklarını belirten Büyükkılıç, Türkiye'nin her zaman mazlum milletlerin yanında olduğunu, olmaya da devam edeceğini vurguladı.

İMH Kayseri Şube Başkanı Soner Beşparmak da Kudüs'e sahip çıkmak, Gazze'de yaşayanların yanlarında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Filistinliler ve şehitler için dua edildi.

Öte yandan, emniyet yetkililerinden mitinge 17 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi.