Kayseri'de FETÖ'ye Üye İki Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri ilinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki FETÖ hükümlüsü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. ile A.G. saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel