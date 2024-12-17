Kayseri'de FETÖ Üyesi Zanlı Yakalandı
Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden hakkında tutuklama kararı bulunan bir zanlı, Jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan 1 zanlı yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla FETÖ üyeliğinden hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan 1 zanlı Develi ilçesinde gözaltına alındı.
Zanlı, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel