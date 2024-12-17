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Kayseri'de FETÖ Üyesi Zanlı Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyesi Zanlı Yakalandı
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Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden hakkında tutuklama kararı bulunan bir zanlı, Jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan 1 zanlı yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla FETÖ üyeliğinden hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan 1 zanlı Develi ilçesinde gözaltına alındı.

Zanlı, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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