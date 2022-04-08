Kayseri'de FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler

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Kayseri'de FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ terör örgütüne üye olma ve örgüt içinde yöneticilik yapma suçundan aranan M.N.T. ve S.S. ile FETÖ üyesi olma suçundan hakkında yakalama kararı verilen H.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Zanlılardan M.N.T. ve S.S. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı, M.K. ve H.K'nin ise işlemleri sürüyor.

Öte yandan, İncesu ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yaptığı iddia edilen S.E. gözaltına alındı.

Kayseri'de FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kayseri'de FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Kayseri, Terör, Güncel, Haberler

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