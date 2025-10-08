Haberler

Kayseri'de FETÖ Üyesi İki Kişi Yakalandı

Kayseri'de terör örgütü FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. ve A.G., düzenlenen operasyonla yakalandı.

KAYSERİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.A. (47) ve A.G. (30), yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.A. ile A.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan E.A. ile A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

