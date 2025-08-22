Kayseri'de FETÖ Üyesi İki Eski Polis Yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki eski polis, Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, hakkında "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (57) ve aynı suçtan 5 yıl hapse mahkum edilen M.Y. (52) saklandıkları adreste yakalandı.

Hükümlü eski polisler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
