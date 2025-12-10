Haberler

Kayseri'de aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de yapılan operasyonla, Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aranan S.D. adlı hükümlü yakalandı. 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D'yi (35) yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
500
