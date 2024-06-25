Kayseri'de FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, FETÖ soruşturması kapsamında aranan M.B'yi (52) düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.