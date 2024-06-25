Kayseri'de FETÖ üyesi hükümlü yakalandı
Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlü, 6 yıl 3 ay hapis cezasını çekecek.
Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, FETÖ soruşturması kapsamında aranan A.K'yi (52) düzenledikleri operasyonla yakalandı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.