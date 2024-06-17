Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K, Bünyan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından adresi tespit edilen hükümlünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'da yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen T.K'nin adresini tespit etti.

Hükümlü, Bünyan ilçesinde adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

T.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Kayseri Bünyan Güvenlik Terör Hukuk Politika Güncel Haberler

Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor

Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor

 Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye 'asgari ücret' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz

 Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

 Bayram sabahı yanlışlıkla 20 bin TL'sini çöpe attı

Bayram sabahı yanlışlıkla 20 bin TL'sini çöpe attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title