Kayseri'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, il jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Melikgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda hükümlünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir'de yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası verilen E.K'nin saklandığı adresi tespit etti.
Melikgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.