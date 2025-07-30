Kayseri'de FETÖ Üyesi Firari Yakalandı

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Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. adlı firari, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, hakkında "FETÖ'ye üye olma" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. (42) saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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