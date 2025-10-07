Kayseri'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, FETÖ'ye üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 yaşındaki M.T. saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi (48) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel