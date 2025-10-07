Haberler

Kayseri'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, FETÖ'ye üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 yaşındaki M.T. saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi (48) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
