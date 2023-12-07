Kayseri'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ihraç üsteğmenin saklandığı adresi tespit etti.

Hükümlü, söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????