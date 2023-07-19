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Kayseri'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından Melikgazi ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'da yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında verilen hapis cezası kesinleşen hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Melikgazi ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Kayseri Ankara Güncel Haberler

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