Kayseri'de FETÖ Üyesi Eski Subay Yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski subay M.B., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 6 yıl 4 ay hüküm giyen eski subay yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski subay M.B'yi yakaladı.

Söz konusu hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
