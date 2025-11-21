Kayseri'de FETÖ Üyesi Eski Subay Yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski subay M.B., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski subay M.B'yi yakaladı.
Söz konusu hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel