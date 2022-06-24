Kayseri'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlüyü Melikgazi ilçesindeki adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title