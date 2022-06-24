Kayseri'de FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlüyü Melikgazi ilçesindeki adreste yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Kayseri Güncel Haberler

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