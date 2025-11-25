Kayseri'de FETÖ Üyeliği Suçundan 2 Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan aranan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan eski polis S.Ö. (53) ile 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.Y'yi (49) yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.