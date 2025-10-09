Kayseri'de FETÖ Sanığı Firari Hükümlü Yakalandı
FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen 62 yaşındaki M.Y.T, Kayseri'de yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör suçlarından arananlar üzerine yaptığı çalışmada firari hükümlüyü saklandığı yerde buldu.
Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.T'yi (62) saklandığı adreste yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel