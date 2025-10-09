Haberler

Kayseri'de FETÖ Sanığı Firari Hükümlü Yakalandı

FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen 62 yaşındaki M.Y.T, Kayseri'de yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör suçlarından arananlar üzerine yaptığı çalışmada firari hükümlüyü saklandığı yerde buldu.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
