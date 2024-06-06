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Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kayseri'de FETÖ'ye yönelik operasyonda, eski polis okulu öğrencileri olan A.A, R.B. ve eski askeri okul öğrencisi D.A.E. gözaltına alındı.

Kayseri'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, eski polis okulu öğrencileri olan mali hizmetler uzman yardımcısı A.A, harita mühendisi R.B. ve eski askeri okul öğrencisi D.A.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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