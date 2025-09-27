Kayseri'de FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
Kayseri'de, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve firari durumdaki FETÖ hükümlüsü E.T. jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.T, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde yakalandı.
Firari, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel