Haberler

Kayseri'de FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve firari durumdaki FETÖ hükümlüsü E.T. jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.T, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde yakalandı.

Firari, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 5 tutuklama

Mansur Yavaş'a kötü haber! Çok sayıda kişi tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayko Cepkin'e Kayseri Valiliği'nden yalanlama

Kriz büyüyor! Ünlü şarkıcıya yalanlama geldi
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda gol yemeden kazanıyor

Galatasaray, gerçekleştirilmesi imkansız olanı başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.