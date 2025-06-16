Kayseri'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte, arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen V.I. (38) yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.