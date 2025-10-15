Kayseri'de FETÖ hükümlüsü firari yakalandı
Kayseri'de, terör suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü İ.S. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan "emniyet mahrem sorulusu" ve "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen İ.S. (36) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel