Kayseri'de FETÖ Hükümlüleri Yakalandı
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ hükümlüsü, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine konuldu.
Kayseri'de aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalanıp cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. (54) ile M.K. (52) saklandıkları adreslerde yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel