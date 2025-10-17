Kayseri'de FETÖ Hükümlüleri Yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.D. ve 3 yıl 9 ay hapis cezası olan Ö.U, saklandıkları adreslerde yakalandı.

Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.