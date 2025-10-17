Kayseri'de FETÖ Hükümlüleri Yakalandı
Kayseri'de Terörle Mücadele ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 FETÖ hükümlüsünü yakaladı. Z.D. ve Ö.U, saklandıkları adreslerde bulundu ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.D. ve 3 yıl 9 ay hapis cezası olan Ö.U, saklandıkları adreslerde yakalandı.
Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel