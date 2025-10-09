Haberler

Kayseri'de FETÖ'den Aranan Firari Eski Polis Yakalandı

Güncelleme:
Güncelleme:
Haberler
Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan eski polis H.O.T, saklandığı adreste yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis H.O.T'yi (53) saklandığı adreste yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
