Kayseri'de Fener Alayıyla Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

Kayseri'de Fener Alayıyla Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı
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Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında fener alayı düzenlendi. Binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Etkinliğe Kayseri Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı da katıldı.

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında binlerce kişi, Türk bayrakları ve meşalelerle Sivas Caddesi'nde toplandı.

Katılımcılar bir süre sonra ellerindeki bayrakları sallayarak marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Etkinlikte daha sonra davul ve zurna eşliğinde halay çekildi.

Yürüyüşe, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı da katıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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