Kayseri'de Felahiye ve Özvatan ilçelerine doğal gaz verilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye ve Özvatan ilçelerinin doğal gaz konforuna kavuşacağını belirtti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 5 Aralık'ta iki ilçede de "Doğal Gaz Verme Töreni" düzenlereceğini dile getirdi.

Kent merkezinde sunulan imkanları kırsal ilçelere de taşımak için çalıştıklarını aktaran Büyükkılıç, "Doğal gaz ulaşmamış ilçelerimizi bu konforla tanıştırmak için devam eden gayretli çabalarımız neticesince Sarıoğlan ve Akkışla'nın ardından Felahiye ve Özvatan ilçelerimize de doğal gazı ulaştırıyoruz. Salı günü saat 14.30'da Felahiye, 15.30'da ise Özvatan ilçemizde düzenleyeceğimiz törenle doğal gaz ateşini yakacağız. 'Doğal gaz ulaşmayan ilçemiz kalmayacak' hedefimiz doğrultusunda verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Büyükkılıç, gaz arzı ile hizmet verilen ilçe sayısının 14'e ulaştığını belirterek, Felahiye'de 1442, Özvatan'da ise 1147 haneye doğal gaz ulaştırılmasının öngörüldüğünü kaydetti.