Kayseri'de Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'de iki otomobilin çarpıştığı, anne Devrim Erman (48) ile oğlu Efe Egemen Erman'ın (24) hayatını kaybettiği kazada yaralanan Derya Demirci de yaşamını yitirdi. Bu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'nda meydana geldi. Efe Egemen Erman idaresindeki 14 BB 314 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 GV 505 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Efe Egemen Erman ile yanında bulunan annesi Devrim Erman hayatını kaybetti, 2 kişi ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Efe Egemen Erman ve annesi Devrim Erman'ın cenazeleri ise otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralılardan Derya Derman da dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde iki otomobilin çarpıştığı ve araçlardan birinin refüje girdiği görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.